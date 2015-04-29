Почти три года условно получил приморец за вылов трепанга

Хасанским районным судом вынесен приговор местному жителю, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 256 УК РФ (незаконный вылов водных биологических ресурсов, совершенный с причинением особого крупного ущерба, с применением самоходного транспортного плавающего средства, группой лиц по предварительному сговору). Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.

Как установлено в судебном заседании, находясь в водной акватории залива Петра Великого, вблизи мыса Клерка, фигурант совместно с соучастниками (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), используя самоходное транспортное плавающее средство (катер) и водолазное снаряжение для погружения в воду, произвели незаконную добычу свыше 8,5 тыс. особей трепанга дальневосточного, чем причинили особо крупный экологический ущерб.

Признав подсудимого виновным в совершении указанного преступления, суд назначил ему за содеянное 2 года 10 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком.

Приговор вступил в законную силу.

Иск прокурора о взыскании с осужденного свыше 500 тыс. рублей в счет возмещения экологического ущерба рассматривается в порядке гражданского судопроизводства.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]