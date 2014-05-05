В школах Приморья прозвенели учебные звонки — закончились осенние каникулы. К работе приступили учителя. Совсем скоро в краевом законодательстве появятся изменения, касающиеся новых льгот и дополнительных выплат педагогам края.

Первый учебный день после каникул – и сразу с головой в подготовку к ЕГЭ. Маргарита Семёнова русский язык преподает 14 лет. И, несмотря на возраст, — чуть больше тридцати — уже не считается молодым специалистом. А значит, никаких надбавок к учительской зарплате не получает. Оклад педагогов в Приморье в среднем — 8 тысяч рублей.

Маргарита Семёнова, учитель школы № 22, г. Владивосток: «Учителя в возрасте уходят, молодые приходят, но зарплаты таковы, что первые три года, когда они получают надбавки, как молодой специалист, и единовременную выплату, они еще работают. Но когда эти 3 года проходят и надбавки заканчиваются, они сразу падают на голый оклад, а он такой, что невозможно на него жить».

Тема зарплат учителям стала одной из острых на встрече Олега Кожемяко с работниками образования. По словам главы Приморья, важно создать социально-ориентированный краевой бюджет. В первую очередь — поддержать педагогов: компенсировать расходы на коммунальные услуги учителям из сельской местности, оплачивать отопление педагогам из городов. Уже со следующего года молодым специалистам будут выплачивать до 400 тысяч рублей подъемных единовременно и еще 10 тысяч каждый месяц в качестве доплаты. И важная поправка для иногородних учителей — компенсация половины стоимости за аренду жилья.

Екатерина Макиевская, заведующая детским садом № 164, г. Владивосток: «Подобное предложение и поддержка помогла бы нам всем».

Вопросы из зала задавали все желающие. Обсуждали питание: ученики начальных классов будут получать бесплатное молоко, вдвое увеличат средства на школьные обеды, условия дополнительного образования, оснащение школ, в том числе специальными классами для обучения детей-инвалидов.

- Скажите, пожалуйста, планирует ли администрация выделение денег на создание этих новых классов для детей с ограниченными возможностями?

Олег Кожемяко, временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края: «Кроме тех 29 школ, мы будем строить новые, современные, те, которые отвечают новому образцу, которые позволяют в нормальных условиях воспитывать детей, проходить весь процесс обучения. Такие проекты есть. Я сам строил такие школы, и здесь мы будем эту практику применять».

Откровенный разговор с учителями — возможность заложить дополнительные деньги в краевой бюджет на следующий год. И уже в 2019-ом изменения коснутся не только педагогов, но и воспитателей детских садов.

Ваша оценка данного материала: 5 4 3 2 1 Голосовать Результаты опроса

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]