Гимнастка из Приморья выиграла «серебро» чемпионата мира
Воспитанница муниципальной ДЮСШ «Гармония» Владивостока Лилия Ахаимова в составе женской сборной России завоевала серебряные медали в командном многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике, который проходил в столице Катара Дохе.
Как сообщили в департаменте физической культуры и спорта Приморского края, в составе основной российской сборной выступала наша землячка Лилия Ахаимова.
Свою спортивную карьеру Лилия начала в 2002 году в детско-юношеской спортивной школе «Гармония», где она занималась на протяжении девяти лет под руководством тренера Ларисы Недовесовой. Талантливая спортсменка постоянно принимала участие в чемпионатах Приморского края и Дальневосточного федерального округа, где неоднократно становилась победительницей и призером, выполнила норматив мастера спорта. В 2011 году вместе с родителями Лилия переехала в Санкт-Петербург, где перспективную гимнастку заметили.
С 2017 года Лилия Ахаимова вошла в основной состав национальной сборной. На состоявшемся с 25 октября по 3 ноября чемпионате мира по спортивной гимнастике – 2018 Лилия стала серебряным призером в командном многоборье. По итогам международного турнира российская сборная завоевала два «золота», три «серебра» и две «бронзы» и выполнила главную задачу – получила право выставить полный состав на летних Олимпийских играх – 2020 в Токио.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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