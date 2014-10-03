Гимнастка из Приморья выиграла «серебро» чемпионата мира

Воспитанница муниципальной ДЮСШ «Гармония» Владивостока Лилия Ахаимова в составе женской сборной России завоевала серебряные медали в командном многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике, который проходил в столице Катара Дохе.

Как сообщили в департаменте физической культуры и спорта Приморского края, в составе основной российской сборной выступала наша землячка Лилия Ахаимова.

Свою спортивную карьеру Лилия начала в 2002 году в детско-юношеской спортивной школе «Гармония», где она занималась на протяжении девяти лет под руководством тренера Ларисы Недовесовой. Талантливая спортсменка постоянно принимала участие в чемпионатах Приморского края и Дальневосточного федерального округа, где неоднократно становилась победительницей и призером, выполнила норматив мастера спорта. В 2011 году вместе с родителями Лилия переехала в Санкт-Петербург, где перспективную гимнастку заметили.

С 2017 года Лилия Ахаимова вошла в основной состав национальной сборной. На состоявшемся с 25 октября по 3 ноября чемпионате мира по спортивной гимнастике – 2018 Лилия стала серебряным призером в командном многоборье. По итогам международного турнира российская сборная завоевала два «золота», три «серебра» и две «бронзы» и выполнила главную задачу – получила право выставить полный состав на летних Олимпийских играх – 2020 в Токио.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]