Во Владивостоке окончено судебное слушание по делу об умышленном поджоге супермаркета

Ленинским районным судом вынесен приговор гр-ну С., зарегистрированному и проживающему в городе Владивостоке, который осужден за умышленный поджог.

Как установлено в судебном заседании, преступление совершено в середине января 2018 года на почве неприязненных отношений, возникших у фигуранта к сотрудникам супермаркета, расположенного по ул. Светланской в г. Владивостоке. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, действуя в отместку за то, что сотрудники магазина не пускали его в супермаркет, мужчина решил поджечь помещение.

С этой целью он поджег картонные коробки, очаг возгорания от которых распространился дальше. В результате этого было уничтожено (повреждено) имущество супермаркета и других коммерческих организаций, находящихся в указанном здании. Общий размер ущерба составил порядка 25 млн рублей.

Вину в инкриминируемом деянии злоумышленник признал в полном объеме.

Признав подсудимого виновным в совершении указанного преступления, суд назначил ему за содеянное 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Суд также удовлетворил гражданские иски потерпевших о взыскании с осужденного имущественного ущерба, причиненного в результате поджога.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]