Во Владивостоке окончено судебное слушание по делу об умышленном поджоге супермаркета
Ленинским районным судом вынесен приговор гр-ну С., зарегистрированному и проживающему в городе Владивостоке, который осужден за умышленный поджог.
Как установлено в судебном заседании, преступление совершено в середине января 2018 года на почве неприязненных отношений, возникших у фигуранта к сотрудникам супермаркета, расположенного по ул. Светланской в г. Владивостоке. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.
Находясь в состоянии алкогольного опьянения, действуя в отместку за то, что сотрудники магазина не пускали его в супермаркет, мужчина решил поджечь помещение.
С этой целью он поджег картонные коробки, очаг возгорания от которых распространился дальше. В результате этого было уничтожено (повреждено) имущество супермаркета и других коммерческих организаций, находящихся в указанном здании. Общий размер ущерба составил порядка 25 млн рублей.
Вину в инкриминируемом деянии злоумышленник признал в полном объеме.
Признав подсудимого виновным в совершении указанного преступления, суд назначил ему за содеянное 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Суд также удовлетворил гражданские иски потерпевших о взыскании с осужденного имущественного ущерба, причиненного в результате поджога.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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