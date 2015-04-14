Дороги Владивостока меняют ландшафт (видео)

Ремонт наиболее проблемных участков дорог продолжается во Владивостоке. Минувшей ночью подрядные организации «ФедералСтрой», «Строй Сити» и «Авастрой» выполнили асфальтирование улиц Воропаева, Приходько, Шепеткова, Военного Шоссе и Надибаидзе. Отремонтировано около 1900 квадратных метров дорожного покрытия, уложено более 300 тонн асфальта, сообщили в управлении дорог и благоустройства.

«Работы по аварийно-восстановительному ремонту дорог возобновились во Владивостоке на прошлой неделе. Решение о выделении дополнительного финансирования принял врио губернатора Приморского края. Часть средств направлена на ремонт наиболее проблемных участков дорог, остальные - на зимнее содержание улиц, - рассказал главный специалист управления дорог и благоустройства Сергей Ткачёв. - За прошлую неделю удалось отремонтировать более 10 тысяч квадратных метров дорожного покрытия. Это улицы Кирова, Багратиона, Тунгусская, Ковальчука, проспект Красного Знамени, Шилкинская, Сабанеева, Крыгина, Русская, Камская, Вилкова, Партизанский проспект и другие».

Работы преимущественно ведутся в ночное время, когда спадает интенсивность дорожного движения. В ближайших планах - ремонт Шкотовской, Сипягина, Каплунова, Пушкинской, Володарского, Академического переулка и других. Работы по аварийно-восстановительному ремонту будут продолжаться до наступления устойчивых отрицательных температур воздуха, подчеркнули специалисты. До конца строительного сезона подрядным организациям предстоит отремонтировать десятки улиц - для обеспечения проезда автотранспорта по основным и дублирующим дорогам. Перечень объектов, требующих ремонта, составлен на основе обращений граждан, поступающих в администрацию города, а также мониторинга территорий районов, который проводят специалисты мэрии.

Напомним, что за сентябрь – октябрь силами муниципального предприятия «Содержание городских территорий» и другими подрядными организациями отремонтировано более 14 тысяч квадратных метров дорожного полотна на 38 улицах Владивостока. А с начала строительного сезона проблемные участки исчезли на 150 улицах города.

Кроме того, завершился ремонт магистралей по федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги», в ходе которого отремонтировано более 12 километров проезжей части. По городским и краевым программам отремонтировано более 50 внутриквартальных проездов, проездов к многоквартирным домам и пешеходных зон.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]