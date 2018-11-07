ВАРПЭ - Кожемяко: "вы нас неправильно поняли"

Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ), обратившаяся в ФАС в связи с низкими закупочными ценами на рыбу в Приморье, пояснила, что хочет узнать, какие действия в рамках возможного заключения соглашений о поставках рыбной продукции по сниженным ценам в Приморье могут быть законными. Об этом говорится в сообщении ассоциации.

"Во Всероссийскую ассоциацию рыбопромышленников (ВАРПЭ) 12 октября 2018 года поступило обращение администрации Приморского края с предложением проработать вопрос о заключении с пятью торговыми сетями Приморского края ("Реми", "Три кота", "Фреш 25", "Парус" и "ОК") соглашений о поставках рыбной продукции предприятиями - членами ассоциации по сниженным ценам и предоставлении информации о предлагаемых условиях поставки", - сообщили в ВАРПЭ, руководителем которого является выходец из Приморья Герман Зверев.

Однако, как отметили в ассоциации, в соответствии с Федеральным законом "О защите конкуренции" такие соглашения подлежат обязательному согласованию с ФАС, поэтому представители рыбной отрасли приняли решение обратиться в антимонопольное ведомство с просьбой разъяснить, какие действия в рамках подготовки и реализации соглашения будут законными.

"Характер предложенных к выполнению мероприятий мог быть расценен ФАС России как координация предпринимательской (экономической) деятельности других хозяйствующих субъектов", - считают в ВАРПЭ.

В ассоциации также подчеркнули, что ее обращение не является жалобой на действия администрации Приморского края или заявлением, указывающим на признаки нарушения антимонопольного законодательства. "Обращение ВАРПЭ - это исполнение установленного законодательством требования о согласовании проекта соглашения между хозяйствующими субъектами касательно объемов поставок продукции и цен на поставляемую продукцию", - пояснили в ассоциации.

При этом ВАРПЭ поддерживает инициативу врио губернатора Приморского края Олега Кожемяко о снижении цен и не считает ее нарушением, но для проведения необходимой работы с предприятиями необходимо получить официальное разрешение ФАС и согласовать проект предлагаемого к подписанию соглашения.

"ВАРПЭ готова помогать всем руководителям региональных органов власти добиваться того, чтобы рыба стала по- настоящему доступной для людей. Именно ясное понимание того, как устроен государственный механизм регулирования, заставил ВАРПЭ обратиться за разъяснениями в ФАС", - считают в ассоциации. Ее представители полагают, что в Приморском крае создан важный прецедент влияния на цены в интересах людей и теперь необходимо этот результат зафиксировать надолго.

Обращения в ФАС

Ранее в ФАС поступили обращения, в том числе от Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ), с информацией о действиях администрации Приморского края, предложившей "проработать вопрос" о заключении с конкретными торговыми сетями соглашений о поставках рыбной продукции по сниженным ценам.

Как сообщил ТАСС замглавы ведомства Рачик Петросян, ФАС рассмотрит жалобу о навязывании цен на рыбу администрацией Приморья через 1-3 месяца. Планируется, что ФАС изучит представленные материалы рыбопромышленников, и в случае, если в действиях администрации Приморья подтвердятся признаки нарушения закона о защите конкуренции, служба возбудит дело.

Источник: ИТАР-ТАСС [ www.tass.ru ]