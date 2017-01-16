Турпоток в Приморье бьет все рекорды

Более 5 миллионов туристов посетили и посетят Приморский край в 2018 году. По сравнению с прошлым годом рост турпотока в Приморье составил 20%, сообщают Вести:Приморье".

Аналитическое агентство ТурСтат составило рейтинг регионов России, где туризм растет быстрее всего в 2018 году.

Топ-5 регионов России по росту туризма в 2018 году составляют Крым (+22% к 2017 году), Приморье (+20%), Владимирская область (+20%), Калининградская область (+15%) и Санкт-Петербург (+7%).

В рейтинг вошел Санкт-Петербург, который во время Чемпионата мира по футболу-2018 в России посетил 1 млн туристов.

По данным ТурСтат, турпоездки по России совершают, как правило, на два дня во Владимирскую область, на три дня — в Приморье, на пять дней — в Калининградскую область. на пять дней — в Санкт-Петербург и на десять дней — в Крым.

Ниже представлены российские регионы, в которых туризм растет наибольшими темпами в 2018 году.

Республика Крым: более 6,6 млн туристов, +22% *

Приморский край: более 5 млн, +20%

Владимирская область, более 5 млн, +20%

Калининградская область: более 1,5 млн, +15%

Санкт-Петербург: более 8 млн, +7%

* Процент роста по сравнению с 2017 годом

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]