ГАИ: В Приморье увеличилось число ДТП с участием нетрезвых водителей

На 8 ноября 2018 года в Приморье зарегистрировано 250 автоаварий, в которых водители управляли транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, а также 87 ДТП, виновники которых отказались от прохождения медицинского освидетельствования. Число людей, получивших травмы по вине пьяных лихачей – 448, погибших – 65. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Приморскому краю, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 7% и 32% соответственно. Наибольшее число пьяных автоаварий отмечено в городах Владивосток и Уссурийск, а также в Надеждинском районе Приморского края.

При этом с начала года сотрудники Госавтоинспекции привлекли к ответственности порядка 10 тыс. нетрезвых водителей в Приморье. Напомним, управление транспортным средством в состоянии опьянения, невыполнение водителем транспортного средства законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состоянии опьянения предусматривает административный штраф в размере 30 тыс. рублей, а также лишение права управления на срок до 2 лет. За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа в размере до 300 тысяч рублей, либо лишения свободы на срок до 2 лет.

Полиция предлагает всем участникам дорожного движения не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и своевременно сообщать в органы внутренних дел о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Сотрудники Госавтоинспекции предпримут все необходимые меры реагирования на сообщения о водителях, управляющих транспортным средством в состоянии опьянения.

Телефоны:

102: г. Владивосток, Находкинский, Артемовский городские округа.

102: г.Фокино, Спасский, Хасанский, Пограничный, Хорольский, Ханкайский, Кировский, Чугуевский, Кавалеровский, Михайловский районы, Лесозаводский, Дальнегорский городские округа.

112: Уссурийский городской округ, Октябрьский, Пожарский, Надеждинский, Дальнереченский, Черниговский, Партизанский районы,г. Партизанск, Арсеньевский городской округ.

120: г.Большой Камень.

Неравнодушие и бдительность всех участников дорожного движения заставят нарушителей закона задуматься о том, что на проезжей части их могут заметить не только сотрудники Госавтоинспекции, но и простые граждане, которым не безразлична безопасность на дорогах.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]