Новости Экономика

QR Код этой страницы
Сегодня, 10:04
  0

В 2018 году увеличился объем экспорта кедровых орехов из Приморья

В 2018 году увеличился объем экспорта кедровых орехов из Приморья

Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области в октябре проверено 199 тонн кедровых орехов, предназначенных на экспорт.

Вся продукция – приморского происхождения. Единственной страной-импортером кедровых орехов остается КНР.

Как сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области, специалистами карантина растений в 2018 году проверено в общей сложности 6783,6 тонны этого вида подконтрольной продукции, вывозимой за рубеж. Большая часть кедровых орехов – из Приморского края. Кроме того, через приморские фитосанитарные контрольные посты на экспорт направлено 122,5 тонны продукции из Республики Тыва. При досмотре подкарантинной продукции нарушений не выявлено.

Для сравнения, согласно информации, поступившей с фитосанитарных контрольных постов, всего в 2017 году должностными лицами было проверено 5716,7 тонны кедровых орехов, предназначенных на экспорт (за 10 месяцев 2017 года - 5045,6 тонны).

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:

Владивостокский аэропорт должен получить имя:



Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря