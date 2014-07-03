В 2018 году увеличился объем экспорта кедровых орехов из Приморья

Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области в октябре проверено 199 тонн кедровых орехов, предназначенных на экспорт.

Вся продукция – приморского происхождения. Единственной страной-импортером кедровых орехов остается КНР.

Как сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области, специалистами карантина растений в 2018 году проверено в общей сложности 6783,6 тонны этого вида подконтрольной продукции, вывозимой за рубеж. Большая часть кедровых орехов – из Приморского края. Кроме того, через приморские фитосанитарные контрольные посты на экспорт направлено 122,5 тонны продукции из Республики Тыва. При досмотре подкарантинной продукции нарушений не выявлено.

Для сравнения, согласно информации, поступившей с фитосанитарных контрольных постов, всего в 2017 году должностными лицами было проверено 5716,7 тонны кедровых орехов, предназначенных на экспорт (за 10 месяцев 2017 года - 5045,6 тонны).

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]