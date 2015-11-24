После смерти пациентки пластического хирурга посадили под домашний арест

В Хабаровске в отношении пластического хирурга избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на старшего помощника руководителя Дальневосточного следственного управления на транспорте СК России (по взаимодействию со СМИ) Дарью Немцеву.

Следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте СК России продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту смерти женщины после перенесённой пластической операции по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей).

В июле 2018 года женщина перенесла операцию по маммопластике в одном из медицинских учреждений г. Хабаровска. Поскольку самочувствие женщины ухудшилось, она переведена в реанимацию, где на третьи сутки после операции скончалась. Следователями получены сведения о том, что операцию выполнял один из врачей АО «АМК «Региомед». В связи с отсутствием лицензии у медицинского учреждения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а, в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, совершенные группой лиц по предварительному сговору, повлекшие по неосторожности причинение смерти человека).

С целью пресечения незаконной медицинской деятельности, мужчина был задержан. В настоящее время Центральным районным судом г. Хабаровска в отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Следователем он привлечен в качестве обвиняемого по уголовному делу. Дело находится на контроле руководства следственного управления. Расследование продолжается.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]