Браконьеры заплатят миллион за охоту на «Земле леопарда»

Незаконная охота, ДТП в лесу и бегство от правосудия обернулись для браконьеров взысканием 1 185 000 рублей. Хасанский районный суд завершил процесс над тремя работниками одного из лесничеств Приморского края, использовавшими служебное положение для добычи животных на «Земле леопарда».



Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ФГБУ «Земля леопарда», преступление было совершено в феврале 2013 года. Государственные инспекторы «Земли леопарда» получили оперативную информацию о том, что в районе одной из погранзастав ведется охота. Прибыв на место, они обнаружили неизвестных на грузовом автомобиле ГАЗ-66. Законному требованию об остановке транспортного средства нарушители не подчинились. Завязалась погоня, в ходе которой была повреждена служебная машина инспекторов. И все же скрыться незваным гостям не удалось.



Участниками инцидента оказались сотрудники краевого лесоохранного учреждения. Те, кто должен был охранять природу, безжалостно отстреливали копытных животных, в том числе прямо из грузовика. На «Земле леопарда» – федеральной особо охраняемой природной территории – они с помощью ружья и карабина добыли трех пятнистых оленей и дикого кабана и в результате стали фигурантами уголовного дела.



«Судебные тяжбы с браконьерами длились долгие пять лет, и, что поразительно, они до сих пор работают в лесничестве! – отметил Евгений Стома, заместитель директора по охране ФГБУ «Земля леопарда» им. Н.Н. Воронцова. – Все это время они пытались уйти от наказания, всеми возможными способами затягивали судебные процессы, подавали апелляции. Для привлечения злоумышленников к полной ответственности понадобилось несколько слушаний, кропотливая работа прокуратуры и судов. И справедливость восторжествовала».



В 2017 году суд, признав трех подсудимых виновными, назначил каждому за содеянное штраф в размере 200 тысяч рублей. Но на этом правосудие не остановилось: в ноябре 2018 года была получена новая информация.



«Решением Хасанского районного суда удовлетворены исковые требования прокурора о взыскании с осужденных 585 тысяч рублей (в солидарном порядке) в счет возмещения экологического ущерба, причиненного ими животному миру в результате осуществления незаконной охоты. Судебное решение в законную силу в настоящий момент не вступило», – сообщила Елена Телегина, старший помощник прокурора Приморского края.



Таким образом, в дополнение к общему штрафу в 600 тысяч рублей браконьерам предстоит также возместить причиненный экологический ущерб за убийство копытных.



Отметим, что незаконное истребление копытных животных людьми – одна из главных причин, по которой дальневосточный леопард стал одной из редчайших кошек планеты, оказавшись на грани полного исчезновения. Гибель даже одного оленя от браконьерской пули – большая потеря, ведь в природе все взаимосвязано и любое негативное вмешательство человека, тем более столь серьезное, несет тяжелые последствия.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]