В эти выходные глава региона посетил Находку. Олег Кожемяко встретился с жителями портового города, с его руководителями, общественностью и стивидорами. Главный и самый острый вопрос - экологическая безопасность.

«Терминал Астафьева» помимо социальной программы, направленной на улучшение бытовых условий жителей микрорайона Астафьева, продолжает реализацию программы перехода на закрытую перевалку угля. Вокруг предприятия уже возвели ограждение высотой 21 метр – самый высокий показатель среди стивидорных компаний Находки. В круглосуточном режиме работают девять пылеподавляющих пушек. А штабеля с углем по соглашению с инициативной группой жителей микрорайона отодвинуты на 100 метров от защитного ограждения.

Александр Ганин, исполнительный директор ОАО «Терминал Астафьева»: «Много работ связано с экологией. То есть и монтаж новых сеток высоких, вот за нами там стоит сетка высотой 25 метров, и даже асфальтирование причала».

Сегодня совместно с учёными в компании разрабатывают программу по очистке акватории путем засеивания прилегающей бухты моллюсками: гребешком и мидией. Наличие этих организмов автоматически означает благоприятное состояние воды в бухте.

Андрей Маич, научный сотрудник института географии ДВО РАН, кандидат географических наук: «Всё хорошо! И живности много. Всё, что растёт на мягких субстратах тут присутствует. Из моллюсков, в частности, гребешок приморский здесь есть. Притом разных возрастных категорий, явно показывает на то, что ему здесь живётся хорошо. Здесь он нерестится. Здесь и взрослые моллюски, где-то до 7-8 лет».

Чтобы продемонстрировать промежуточный результат работы, накануне на «Терминал Астафьева» пригласили жителей ближайшего микрорайона. Андрей Маич достал со дна бухты у причала морские деликатесы, а жителям предложили попробовать гребешок. По вкусовым качествам он не уступил продаваемым в торговых сетях.

Сергей Вагин, представитель компании «Силорд» (Хасанский район): «Мы совместно с «Терминалом Астафьева» и с привлечением специалистов ДВО РАН готовим проекты по высадке здесь мидии как объекта мониторинга аквакультуры. Это сейчас у нас в процессе работы, я думаю всё получится».

Работа по экологическим проектам для компании в приоритете. В ближайшее время на «Терминале Астафьева» ожидают поставку специальной смеси из Голландии. Она покроет штабеля с углём тонким слоем пленки, которая держится 90 дней и при этом устойчива к влиянию дождя и снега. А со стороны моря совсем скоро появится пылезащитный экран еще большей высоты – 25 метров.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]