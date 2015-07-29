Во Владивостоке лжестроитель похитил порядка 9 млн. рублей у доверчивых граждан

Прокуратурой города Владивостока утверждено обвинительное заключение в отношении местного предпринимателя, который обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на старшего помощника прокурора Приморского края Елену Телегину, используя статус индивидуального предпринимателя, фигурант в течение почти двух лет обманывал жителей различных районов края, похитив у потерпевших в общей сложности около 9 млн. рублей.

Так, предприниматель размещал объявления на сайте «FarPost» об оказании услуг в строительной сфере, предлагая более выгодные условия по сравнению с другими объявлениями на этом же сайте.

Фигурант позиционировал себя представителем крупных строительных компаний и, обладая достаточными знаниями в строительстве, в ходе общения с потерпевшими входил к ним в доверие.

Введенные в заблуждение доверчивые граждане, заключали с предпринимателем договоры строительного подряда. В некоторых случаях лжестроитель создавал видимость начала работ, предлагал дополнительные услуги, увеличивая стоимость своей работы.

После получения аванса по договору злоумышленник присваивал денежные средства себе, не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства.

В ходе следствия фигурант добровольно возместил свыше 500 тыс. рублей потерпевшим.

В настоящее время уголовное дело направлено прокурором в Первореченский районный суд г. Владивостока для рассмотрения по существу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]