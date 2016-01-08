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В Уссурийске задержан подозреваемый в краже мототранспорта

В Уссурийске задержан подозреваемый в краже мототранспорта

Фото: Пресс-служба ОМВД России по г. Уссурийску

27-летний житель села Корсаковка поставил вечером во дворе своего дома принадлежащие ему мотовездеход Loncin LX250ATV-F и мотоцикл Raser RC200-GY8, а утром обнаружил их пропажу. Причиненный ущерб составил 142 тысячи рублей.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД по г. Уссурийску, сыщики городской полиции обнаружили похищенный транспорт недалеко от места хищения в сарае. По подозрению в совершении кражи задержан 36-летний ранее судимый за совершение имущественных преступлений местный житель. В отделе полиции он дал признательные показания.

Похищенное имущество изъято и возвращено законному владельцу.

В следственном подразделении отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным пунктом «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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