Госавтоинспекция Приморского края обратилась к водителям с важным предупреждением

За три прошедших года первые снегопады в Приморье спровоцировали более 700 автоаварий, 2 человека погибли, 50 – получили травмы различной степени тяжести. Было повреждено 1621 транспортное средство. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД по Приморскому краю, в ноябре 2015 года зарегистрировано 88 ДТП, в 2016 году – 77 ДТП, пик автоаварий пришелся на 17 ноября 2017 года – 540 ДТП, в результате которых получил повреждения 1301 автомобиль. В 68% случаев автоаварии произошли во Владивостоке. Всплеск ДТП на легковом транспорте отчасти спровоцировали сами водители – сложную дорожную ситуацию усугубило отсутствие зимней резины.

На территорию региона приходят заморозки, а в ближайшие дни не исключены осадки в виде мокрого снега, результатом которых может стать сильный гололед.

Госавтоинспекция предупреждает водителей о необходимости как можно скорее «переобуть» автомобили. Ездить на «летней» резине в условиях гололедицы крайне опасно, ведь сцепление колес с дорожным покрытием в разы хуже, соответственно и времени для торможения требуется больше. Кроме того, на высокой скорости машина может попасть в неуправляемый занос, выйти из которого без специальных навыков крайне сложно.

В случае ухудшение погодной и дорожной обстановки водителям, которые не успеют поменять колеса, сотрудники ГИБДД настоятельно рекомендуют воздержаться от поездок на машине и воспользоваться общественным транспортом. Также этот совет касается и начинающих водителей, которые, к сожалению, нередко попадают в ДТП именно при смене сезонов, так как пока еще не обладают нужными навыками управления автомобилем.

Кроме того, водителям следует внимательно следить за своим самочувствием. В связи с изменением погоды возможны резкие перепады давления, которые могут привести к ухудшению состояния здоровья. Если вы почувствовали себя плохо, ни в коем случае не следует продолжать движение, нужно остановиться, а затем принять решение – можете вы безопасно продолжать путь или нет.

В условиях непогоды инспекторы ДПС ориентированы на оказание помощи участникам дорожного движения. В случае возникновения сложной ситуации все участники дорожного движения могут круглосуточно обращаться за помощью в подразделения Госавтоинспекции. Сотрудники постараются оказать все возможное содействие, при необходимости помогут с вызовом технической службы или эвакуатора.

Сегодня, 8 ноября, погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления, на юге края - атмосферный фронт. В крае переменная облачность, на юге местами небольшой дождь с вероятностью 70%. Ветер южный умеренный. Температура воздуха +7...+12°C.

Во Владивостоке облачно, во второй половине дня небольшой, вечером умеренный дождь с вероятностью 80%. Ветер юго-восточный сильный. Температура воздуха +7...+9°C.

В пятницу в Приморье ожидаются интенсивные осадки. В ночь на 9 ноября циклон перевалит Корейский полуостров и выйдет на северо-запад Японского моря. Днём в пятницу он продолжит смещаться в северо-восточном направлении уже над территорией Приморского края. На большей территории пройдут интенсивные осадки в виде дождя и дождя со снегом, в отдельных районах количество выпавших осадков может достигнуть критериев опасного явления. Местами прогремят грозы, в утренние часы возможны гололёдные явления.

Когда циклон покинет Приморье, в предстоящие выходные в крае похолодает.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]