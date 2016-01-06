Фальшивые двухтысячные купюры появились в Приморье
В банковском секторе Дальнего Востока за девять месяцев 2018 года было выявлено 385 поддельных денежных знаков. Наибольший объём подделок приходится на банкноты крупного номинала, в том числе стали выявлять фальшивые банкноты номиналом 2000 рублей.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Дальневосточного ГУ Банка России, в банковском секторе Дальнего Востока за девять месяцев 2018 года было выявлено 385 поддельных денежных знаков. Наибольший объём подделок приходится на банкноты крупного номинала, в том числе стали выявлять фальшивые банкноты номиналом 2000 рублей.
В Приморском крае за январь-сентябрь обнаружено 202 поддельных денежных знака, в Хабаровском крае — 99, в Сахалинской области и Республике Саха (Якутия) обнаружено по 22 поддельных денежных знака, в Амурской области — 21.
На территории Камчатского края выявлено девять фальшивых банкнот, в Магаданской и Еврейской автономной областях — по четыре подделки, в Чукотском автономном округе выявлено две подделки.
«Чаще всего среди подделок встречаются пятитысячные банкноты — таких в банковском секторе ДФО выявлено 308. Фальшивых банкнот номиналом 1000 рублей выявили 59. Кроме того, впервые обнаружены поддельные банкноты номиналом 2000 рублей — в количество десяти штук. Фальшивые денежные знаки номиналом 10, 50 и 100 рублей были обнаружены всего восемь раз», — прокомментировал начальник Управления наличного денежного обращения Дальневосточного ГУ Банка России Олег Карепов.
По словам эксперта, на протяжении последних лет на Дальнем Востоке, как и по России в целом, наблюдется устойчивая тенденция снижения количества выявляемых подделок. Это является результатом работы Банка России по совершенствованию защитных признаков банкнот.
Подробную информацию о признаках подлинности банкнот можно найти на сайте Банка России в разделе «Банкноты и монеты» или в мобильном приложении «Банкноты Банка России».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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