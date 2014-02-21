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Новую ледовую арену начали строить в Уссурийске

Новую ледовую арену начали строить в Уссурийске

Фото: Администрация Приморского края

Новый ледовый дворец откроют на улице Краснознаменной в Уссурийске. Срок сдачи объекта – декабрь 2019 года.

Как сообщили в администрации края, строительство крытого тренировочного катка в Уссурийске начато в рамках краевой программы «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» 2013-2020 годы. На возведение объекта в порядке софинансирования из федерального и краевого бюджетов направлено 245,54 миллиона рублей.

Сейчас специалисты заняты на разработке котлованов. Затем будут взяты пробы для геологической экспертизы, после этого начнется заливка фундамента.

Действующий в городе крытый каток уже не может вместить всех желающих.

Инициаторами строительства новой ледовой арены выступили администрации Приморского края и Уссурийского городского округа. Общая площадь двухэтажного здания составит 3 660 квадратных метров, ледовое поле – 1740 квадратных метров. В нем расположится ледовое поле с трибунами на 300 посадочных мест, административно-бытовые помещения, раздевалки, зал силовой подготовки спортсменов, кабинет врача, судейская и другие.

Проект крытого катка в Уссурийске будет взят за основу при возведении ледовых арен в Находке, Арсеньеве и Дальнегорске с привязкой к конкретной местности. Строительство этих спортобъектов планируется в 2019-2021 годах в рамках государственной программе «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2013-2021 годы. Финансирование на эти цели предусмотрено в краевом бюджете.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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