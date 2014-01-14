Колбасные изделия приморских производителей не прошли контроль качества

Специалисты «Приморской межобластной ветеринарной лаборатории» Управления Россельхознадзора в рамках производственного контроля провели исследование продукции цеха по производству колбасных изделий и копченостей. В продукции выявлено превышение пищевых добавок и пониженная норма содержания белка.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области, в ходе лабораторного исследования было проверено девять видов колбас, сарделек и сосисок общим весом 670 кг. Все виды продукции не соответствуют требованиям технических регламентов безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств и безопасности пищевой продукции.

В частности, в шести случаях производитель превысил содержание массовой доли общего фосфора. Эта добавка увеличивает влагоудерживающие свойства продуктов, соответственно, увеличивается выход готовой продукции.

В двух случаях в колбасе полукопченой и вареной выявлено значительное превышение содержания нитрита натрия. Эта добавка придает аппетитный цвет колбасе и колбасным изделиям, а также вкус и аромат, подавляет жизнедеятельность микроорганизмов и развитие окислительных процессов. Содержание нитрита натрия в пищевой продукции строго дозируется, эта добавка относится к потенциально опасным, поскольку обладает токсическими свойствами.

Как отмечают специалисты лаборатории, в трех пробах сарделек и двух видов вареных колбас обнаружено снижение массовой доли белка, что говорит о низкой пищевой и биологической ценности такой продукции.

После получения результатов исследований информация о выявлениях внесена в государственную информационную систему в области ветеринарии «Веста» и доведена заказчикам для предотвращения реализации небезопасной продукции. Далее сведения срочными донесениями поступили в Центральный аппарат и территориальные управления Россельхознадзора, управления ветеринарии субъектов Российской Федерации и иные ведомства.

Информация о выявлениях была доведена до производителя колбасы и колбасных изделий.

По закону предприятия, которые занимаются производством пищевых продуктов, обязаны с определенной периодичностью сдавать пробы продукции на лабораторные исследования в рамках производственного контроля. Результаты исследований помогают производителям выявить недостатки на производстве и вовремя их устранить. Эта работа проводится под контролем надзорных ведомств.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]