В Приморье объяснили информацию СМИ о "выброшенных на свалку" надгробиях героев СССР

В администрации Дальнереченского городского округа пояснили, что мемориал находится на реставрации, а старые плиты вывезли "для последующего дробления и утилизации", - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС.

Надгробия с расположенного в Приморье памятника героям событий на острове Даманский, которые СМИ назвали "выброшенными на свалку", сейчас находятся на охраняемой территории. Об этом заявили в администрации Дальнереченского городского округа, где находится мемориал.

Ранее в соцсетях появилась видеозапись, на которой сняты надгробия с именами героев конфликта на Даманском, лежащие вдоль дороги вместе с мусором. Автор ролика говорит, что это городская свалка.

В администрации городского округа рассказали, что 18 сентября началась реставрация памятника. Работы проводятся за счет краевого бюджета, на это выделено 3,5 млн. рублей.

"Работы включают в том числе замену надгробий на новые из цельного гранитного камня с сохранением существующей формы и пропорций. Старые плиты были вывезены для последующего дробления и утилизации, но, учитывая предложение Совета ветеранов пограничников Дальнереченска, плиты пока размещены на охраняемой территории администрации города - до принятия официального решения", - сказал представитель властей.

Однако предствитель местной администрации затруднился ответить, где находится запечатленное на видео место и находились ли там надгробия с памятника.

Советско-китайский конфликт на острове Даманский на реке Уссури произошел весной 1969 года, тогда погибли 58 советских бойцов, еще 94 получили ранения. Четыре человека получили звание Героя Советского Союза. Весной 1970 года в парке имени Калинина в Дальнереченске был открыт мемориал. Сейчас остров Даманский принадлежит Китаю.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]