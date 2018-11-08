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Число кандидатов в губернаторы Приморья достигло 20 человек

Число кандидатов в губернаторы Приморья достигло 20 человек

Избирательная комиссия Приморья в четверг приняла документы еще у двух кандидатов в губернаторы края - самовыдвиженцев Жанны Семуковой и Александра Мамошина, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС. Таким образом, документы на участие в выборах губернатора Приморья подали уже 20 человек.

Прием документов от претендентов на участие в выборах губернатора Приморского края начался 26 октября и завершится 18 ноября. Ранее документы подали 18 человек. Среди них восемь самовыдвиженцев, в том числе действующий врио губернатора Олег Кожемяко. Остальные - представители партий, таких как ЛДПР, "Союз горожан", "За женщин России", Партия роста, "Патриоты России", Демократическая партия России, Коммунистическая партия социальной справедливости, "Зеленые", "Партия социальных реформ - прибыль от природных ресурсов - народу", "Коммунисты России".

Новые выборы губернатора в Приморском крае состоятся 16 декабря, необходимость в повторном голосовании возникла после отмены итогов сентябрьской избирательной кампании. Тогда после второго тура действовавший врио губернатора Андрей Тарасенко и депутат краевого парламента Андрей Ищенко обвинили друг друга в нарушениях закона, а краевой избирком 20 сентября признал результаты выборов недействительными. Ищенко стал единственным участником сентябрьской кампании, кто заявил об участии в повторных выборах, но 3 ноября крайком КПРФ отказался выдвигать его как кандидата от партии.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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