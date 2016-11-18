Анонс на 9 ноября

С 9 по 18 ноября во Владивостоке (приморская краевая филармония) - XV Международный джазовый фестиваль. Открытие - в 19.00.

9 ноября в 17.00 в выставочном зале государственного автономного учреждения «Приморский краевой центр народной культуры» (ул. Пушкинская, 25) - торжественное открытие выставки живописи «Симфония цвета». В выставке представлены работы учеников творческого центра «Лориэль» педагога Татьяны Цыношкиной.

9-11 ноября в Уссурийске, ледовая арена - первенство Приморского края по фигурному катанию на коньках (старший возраст).

9-11 ноября в Уссурийске, с/к «Локомотив (ул. Слободская, 6) - многоборье Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди взрослого населения от 18 до 70 лет и старше (VI-XI ступени).

9-11 ноября в Партизанске, бассейн (ул. Гоголевская, 3) -открытые краевых соревнований по синхронному плаванию «Фея воды». Начало в 11.00.

9 ноября − Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма.

9 ноября − Международный день антиядерных акций.

9 ноября − Всемирный день лизинга.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]