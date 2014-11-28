Житель Приморья осужден за кражу и вовлечение несовершеннолетнего в преступление

Хасанским районным судом вынесен обвинительный приговор в отношении гр-на В., который признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления), п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище).

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на прокуратуту Приморского края, в апреле 2017 года ранее судимый фигурант, 1989 г.р., вовлек своего несовершеннолетнего знакомого в совершение преступления против собственности, а именно – хищение имущества из жилого дома в пгт. Славянка.

После кражи он пообещал подростку передать часть похищенного. Украв имущество на общую сумму свыше 140 тыс. рублей, злоумышленник отдал несовершеннолетнему 15 тыс. рублей за оказанную им помощь.

Согласно данным о личности несовершеннолетнего, последний поддавался влиянию со стороны старших по возрасту, которые являлись для него авторитетом. Из заключения психолого-психиатрической экспертизы следует, что подросток обнаруживал признаки социализированного расстройства, особенность характера – склонность перенимать отрицательные формы поведения.

Уголовное дело рассмотрено в общем порядке судебного разбирательства.

Признав подсудимого виновным в совершении указанных преступных деяний, суд назначил ему за содеянное по совокупности преступлений, с учетом отягчающего обстоятельства (рецидива преступлений), наказание в виде 7 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]