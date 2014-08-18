Житель Уссурийска понесет наказание за перевозку 35 бивней моржа

За перевозку партии бивней моржа без ветеринарно-сопроводительных документов житель Уссурийского городского округа заплатит штраф.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области, в конце октября на посту ДПС в Октябрьском районе при досмотре автомобиля в багажнике были обнаружены бивни моржа в количестве 35 штук. Владелец груза перевозил бивни без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих безопасность продукции.

Согласно российскому законодательству продукты животноводства должны соответствовать установленным требованиям безопасности для здоровья населения. На подконтрольные товары оформляются ветеринарно-сопроводительные документы, позволяющие, в том числе, отследить эпизоотическое благополучие территорий происхождения товара.

7 ноября постановлением Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области владелец груза признан виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч.2 ст.10.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Ему назначено наказание в виде штрафа.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]