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"Уклонист" из Приморья прятался от судебных приставов на чердаке сарая

Фото: primorye24.ru

В отделе судебных приставов по Пограничному району на исполнении находятся три исполнительных производства об отбывании административного наказания в виде обязательных работ гражданином Ч. в количестве 60-ти часов.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УФССП по Приморскому краю, должника неоднократно предупреждали, что в случае уклонения от отбывания обязательных работ приморец может быть привлечен к административной ответственности по ст. 20.25 КоАП РФ (Уклонение от исполнения административного наказания).

В сентябре этого года судебный пристав-исполнитель направил мужчину отрабатывать назначенные судом часы «трудотерапии», однако это решение он проигнорировал. Тогда исполнитель Закона вынес постановление о приводе должника в отдел. Поскольку «уклонист» от обязательных работ не счел нужным прийти на прием, судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов пришел к нему домой.

По адресу места жительства судебный пристав должника не обнаружил, но, услышав шум на огороде за домом, решил проверить придомовые строения. Оказалось, что гражданин Ч. пытался спрятаться от должностного лица на чердаке своего сарая.

Судебный пристав доставил мужчину в отдел, где на него составили административный протокол по ст.17.8 КоАП РФ (Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа, уполномоченного на осуществление функций по принудительному исполнению исполнительных документов и обеспечению установленного порядка деятельности судов).

Суд назначил «уклонисту» наказание в виде денежного штрафа в размере 1000 рублей. Исполнение обязательных работ в количестве 60-и часов также остается за должником.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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