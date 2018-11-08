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Олег Кожемяко предложил разработать комплекс мер поддержки для ученых. Видеорепортаж

О развитии Дальнего Востока в этих кругах принято говорить с точки зрения фундаментальной науки. Ученое сообщество Дальнего Востока собралось на ежегодную сессию.

70 процентов науки Дальнего Востока сосредоточено здесь, в Приморье. Учёные края изучают Тихий океан и его обитателей, в том с помощью этих разработок совершают открытия в области медицины. И конечно - развивают электронику, строительство, сельское хозяйство.

В этот раз регламент научной сессии несколько изменился. Временно исполняющий обязанности губернатора Приморья Олег Кожемяко поприветствовал учёных Дальневосточного отделения РАН.

Учёные Приморья прежде не были избалованы вниманием руководителей региона. А ведь в их среде накопилось немало социальных проблем. За территории Академгородка приходится сражаться с частными застройщиками. Учёных словно выживают из кабинетов и лаборатории. Молодёжь оставляет научную карьеру, едва начав ее, не видит перспектив.
Валентин Сергиенко, председатель Дальневосточного отделения РАН, академик РАН: «Квалификация одна и та же, работа выполняется одна, но здесь получают одну зарплату, а в Москве - за это же - двойную зарплату».

Олег Кожемяко предложил разработать комплекс мер поддержки для ученых. Проблемами сообщества всерьез займётся и администрация Приморья и профильное министерство.

Олег Кожемяко, временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края: «Надо поддержать молодых ученых. Льготы по коммуналке, на съем жилья, доплата учёным, которые получили достаточное образование».

Изменения в лучшую сторону должны стать повседневными, подчеркнул Кожемяко. Так, уже в ближайшее время у Академгородка будет остановка транспорта - прежде электрички проезжали мимо научных корпусов. Скоро начнётся строительство детского сада - на 230 мест - как раз неподалёку от научных корпусов.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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