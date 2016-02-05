В Уссурийске автобус столкнулся с такси

Фото: Пресс-служба ОМВД России по г. Уссурийску

В дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в районе дома №18 на Владивостокском шоссе. На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД, бригада скорой медицинской помощи.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД по г. Уссурийску, 53-летний водитель автобуса Hyundai Aero City 500, совершая поворот налево, не уступил дорогу автомобилю таксомоторной компании, движущемуся во встречном направлении.

В результате автоаварии травмы получил 37-летний пассажир такси. Медики диагностировали у мужчины ушибы мягких тканей головы и шеи, подозрение на сотрясение головного мозга. Никто из пассажиров автобуса не пострадал.

В текущем году водитель автобуса за нарушение Правил дорожного движения не привлекался.

Результаты медицинского освидетельствования на состояние опьянения показали, что оба водителя трезвы.

При осмотре места автоаварии внешних факторов, которые могли спровоцировать ДТП, не выявлено.

По факту автоаварии проводится проверка.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]