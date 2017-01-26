В главной городской больнице Дальнегорска произошел пожар
8 ноября в 23.15 в Дальнегорской Центральной городской больнице по адресу: Проспект 50 лет Октября произошел пожар. Как сообщили в пресс-службе МЧС России по Приморскому краю, через две минуты после сообщения об инциденте на место происшествия прибыли первые пожарные расчёты и приступили к тушению.
В связи с задымлением внутри здания было принято решение задействовать звено газодымозащитной службы. В ходе разведки установлено, что горение происходило в подсобном помещении, расположенном в приёмном покое хирургического отделения.
В результате происшествия никто не пострадал. Благодаря срабатыванию автоматической пожарной сигнализации информация о возгорании на пульт пожарной охраны поступила своевременно, что позволило оперативно прибыть на место происшествия и потушить пожар уже в 23.32, не допустив его распространения на ранней стадии. Общая полощадь возгорания составила 10 кв. м.
На тушении были задействованы 12 человек личного состава и 6 единиц техники.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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