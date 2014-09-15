Подведены предварительные итоги голосования по программе «400 дворов»

Более 14 тысяч приморцев уже проголосовали за самую востребованную форму благоустройства на сайте проекта и через отделения МФЦ Приморского края.

Пока безоговорочным лидером голосования является вариант «Установка детских площадок», за который отдали голоса более шести тысяч человек. За второе и третье место соревнуются такие виды благоустройства как «Установка спортивных площадок/воркаутов», «Ремонт внутридворовых дорог, тротуаров, лестниц», «Установка/ремонт внутридворового освещения», «Ремонт подъездов (входных групп)» и «Создание дополнительных парковочных мест».

Окончательно лидеры голосования будут определены в 00.00 10 ноября. У приморцев есть еще несколько часов, чтобы высказать свои предпочтения на сайте 400дворов.рф или в любом отделении МФЦ. Три варианта, набравшие наиболее количество голосов перейдут во второй этап программы. Их можно будет выбрать при подаче заявки на благоустройство своего двора», сообщают организаторы.

Программа «400 дворов» стартовала 1 ноября. Она была инициирована главой Приморья Олегом Кожемяко в ответ на многочисленные жалобы жителей на состояние дворов в городах и сёлах региона. Участие в программе принимают все населенные пункты края.

На первом этапе с 1 по 9 ноября приморцы голосуют за самые востребованные формы благоустройства. По итогам голосования будут сформированы три типовых проекта для реализации во дворах края.

Второй этап начнется 10 ноября и продлится до 1 декабря включительно. Жители, желающие принять участие в программе, должны на этом этапе оформить и подать заявку на реализацию в своем дворе одного из типовых проектов. Каждую заявку должны поддержать не менее чем 20 жильцов заявленного двора. Подать заявку можно через сайт 400дворов.рф, любое отделение МФЦ Приморского края или приемную граждан АПК.

Итоги отбора будут опубликованы 5 декабря. Всем победителям будут вручены специальные сертификаты, дающие гарантию, что их двор будет благоустроен в период с мая по ноябрь 2019 года.

Сайт проекта: 400дворов.рф.

Телефон службы поддержки: 8-800-550-38-46.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]