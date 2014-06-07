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Сильный ливень превратил Владивосток в реку

Сильный ливень превратил Владивосток в реку

Фото: instagram.com/vestiprim/

По улицам Владивостока текут реки. В краевом центре прошел сильный дождь, это вызвало подтопления на многих улицах города.

На большей части края ожидаются сильные осадки (дождь, дождь со снегом) с количеством 15–45 мм, местами очень сильные с количеством 50 мм и более за 12 часов и менее. Во Владивостоке ливень уже успел подтопить низинные части города. Бурлящие потоки воды стекаются в настоящие реки и несут с собой камни и грунт.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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