Сильный ливень превратил Владивосток в реку
По улицам Владивостока текут реки. В краевом центре прошел сильный дождь, это вызвало подтопления на многих улицах города.
На большей части края ожидаются сильные осадки (дождь, дождь со снегом) с количеством 15–45 мм, местами очень сильные с количеством 50 мм и более за 12 часов и менее. Во Владивостоке ливень уже успел подтопить низинные части города. Бурлящие потоки воды стекаются в настоящие реки и несут с собой камни и грунт.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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