Выберите торжественную дату регистрации брака на портале «Госуслуги»

Регистрация брака – одно из самых волнительных событий в жизни каждого. На портале «Госуслуги» будущие супруги теперь могут выбрать дату рождения своей семьи. О том, как это можно сделать – в материале ГТРК «Владивосток».

Шаг 1. Регистрация на портале «Госуслуги»

Воспользоваться услугой можно, зайдя в личный кабинет на портале «Госуслуги» под своей учетной записью. Учетную запись вы получаете, пройдя один раз процедуру регистрации.

Если вы еще не зарегистрированы на портале, сделать это можно в любом многофункциональном центре Приморского края (МФЦ, Мои документы), явившись туда с паспортом и СНИЛС.

Шаг 2. Заполнение заявления

Жених и невеста заполняют совместное заявление каждый в своем личном кабинете портала Госуслуг, то есть оба должны иметь учетную запись на портале.

Начинает заполнять заявление первый участник (жених или невеста).

В меню «Услуги» он выбирает категорию услуг «Семья и дети», услугу «Регистрация брака». После нажатия кнопки «Получить услугу» жених/невеста заполняет в электронной форме подачи заявления необходимые сведения о себе, выбирает место и дату регистрации брака. Затем указывает СНИЛС и электронную почту будущего супруга и нажимает кнопку «Пригласить». На этом действия в личном кабинете первого участника завершаются.

Второй участник заходит в свой личный кабинет и видит там уведомление о приглашении. При нажатии на уведомление раскрывается электронная форма подачи заявления второго участника. В неё он заносит необходимые сведения о себе и подтверждает место и дату регистрации брака, указанные первым участником. Здесь же второй участник оплачивает госпошлину, после чего возвращается на страницу заявления и отправляет его в выбранный ранее орган ЗАГС.

Обратите внимание, что время подачи совместного заявления ограничено 24 часами (для брони даты и места регистрации брака).

Шаг 3. Регистрация брака

В выбранную вами дату и время посетите отдел ЗАГС. По вашему желанию государственная регистрация заключения брака может проводиться как в торжественной, так и в неторжественной обстановке. В любом случае не забудьте взять паспорта. При этом в паспорте обязательно должна быть свободная страница для проставления штампа.

Шаг 4. Получение свидетельства о государственной регистрации брака

Процедура торжественного бракосочетания и получение свидетельства, как правило, занимают не более часа.

Преимущество: при оплате через портал скидка на госпошлину составляет 30% – 245 рублей (вместо 350).

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]