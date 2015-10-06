Во Владивостоке задержан подозреваемый в автоугоне и квартирной краже
В Уссурийске со двора дома, расположенного на улице Володарского, был похищен автомобиль марки "Тойота Витц". Причиненный потерпевшему ущерб превысил 200 тыс. рублей.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД по г. Уссурийску, злоумышленник, разбив оконное стекло, проник в дом, откуда похитил планшетный компьютер и ключи от автомобиля. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на улице Волочаевской сотрудники Госавтоинспекции задержали подозреваемого в автоугоне. За рулем иномарки оказался 29-летний ранее судимый приятель заявителя, проживающий в соседнем доме. Водитель имел признаки алкогольного опьянения.
В отделе полиции задержанный дал признательные показания. Он пояснил, что, воспользовавшись отсутствием хозяина, через окно проник в дом, похитил ключи от машины и планшетный компьютер. Воспользовавшись ключами от автомобиля, мужчина решил прокатиться по городу.
Водителя отстранили от управления автомобилем, составив административный протокол по части 3 статьи 12.8 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами).
Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренным частью 1 статьи 166 Уголовного Кодекса Российской Федерации (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения) и пунктом «а» части 3 статьи 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище и причинением значительного ущерба гражданину).
Похищенное имущество и автомобиль изъяты и возвращены владельцу.
В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему могут назначить наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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