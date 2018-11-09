Житель Владивостока «запарковал» уплывающий магазин
Житель Владивостока «запарковал» уплывающий магазин.
На видео запечатлено, как во Владивостоке на площади Луговой мужчина бросился в поток воды и руками вытолкал плывущий павильон в безопасное для участников движения место.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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