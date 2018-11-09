Житель Владивостока «запарковал» уплывающий магазин.

На видео запечатлено, как во Владивостоке на площади Луговой мужчина бросился в поток воды и руками вытолкал плывущий павильон в безопасное для участников движения место.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]