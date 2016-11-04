Анонс на 10 ноября

10 ноября во Владивостоке в 11 .00 в зале «Виктория» гостиницы «Экватор» (ул. Набережная, 20) пройдёт очередная познавательная лекция для садоводов и огородников краевого центра. Темой занятия станет поддержание плодородия почв.

10 ноября во Владивостоке с 9.00 до 18.00 на центральной площади будет работать сельскохозяйственная ярмарка

10 ноября в 12.00 на центральной площади села Владимиро-Александровское (Партизанский район) Иван Савкин установит новый рекорд России, а возможно, мира — протянет два лесовоза массой 50 тонн.

10 ноября г. Владивосток, Дом культуры (ул. Бурачка, 15, ост. Окатовая). Турнир г. Владивостока по шашкам, посвященный Дню народного единства.

10 ноября г. Владивосток, стадион «Динамо». ФК «Луч» Владивосток - ФК «Нижний Новгород». 21-й тур ОЛИМП-Первенства России сезона-2018/2019. Начало в 14.00.

10 ноября г. Владивосток, с/к «Олимпиец» (ул. Батарейная, 2). Чемпионат и первенство г. Владивостока по кикбоксингу в разделе фулл-контакт. Начало в 10.00.

10 ноября г. Владивосток, с/к «Олимпиец» (ул. Батарейная, 2). БК «Спартак-Приморье» Владивосток - БК «Урал» Екатеринбург. Суперлига – Первый дивизион по баскетболу среди мужских команд, сезон 2018/19.

10 ноября г. Череповец. ВК «Северянка» Череповец – ВК «Приморочка» Владивосток. Чемпионат России Высшей лиги «А» по волейболу среди женских команд.

10-11 ноября г. Владивосток, стадион «Динамо» (ул. Адм. Фокина, 1). Краевые финальные соревнования по легкой атлетике «Первая высота», этап всероссийских соревнований, юноши, девушки (2004-05 гг.р. и моложе). Начало 10 ноября в 17.30, 11 ноября в 10.00.

10-11 ноября г. Владивосток, спортзалы участвующих команд. Муниципальный этап школьной баскетбольной лиг «Кэс-баскет», сезон 2018-2019 гг.

10-11 ноября г. Владивосток, спортзалы участвующих команд. Чемпионат г. Владивостока по баскетболу, 1 этап.

10-11 ноября г. Владивосток, КСК «Фетисов Арена» (ул. Маковского, 284). Второй этап Кубка г. Владивостока по шорт-треку.

10-11 ноября г. Находка, ДЮСШ «Водник» (ул. Владивостокская, 45а). Первенство Приморского края по киокусинкай каратэ-до. Начало в 10.00.

10 ноября — Всемирный день науки за мир и развитие.

10 ноября — Международный день бухгалтерии (День бухгалтера).

10 ноября — Всемирный день молодежи.

10 ноября — День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]