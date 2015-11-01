Анонс на 11 ноября
11 ноября во Владивостоке с 9.00 до 18.00 на центральной площади пройдет ярмарка.
11 ноября г Владивосток, Дворец спорта «Юность» (Океанский пр-т, 43). Первенство г. Владивостока по самбо среди новичков.
11 ноября г. Владивосток, спортзал СОШ № 82 (ул. Адмирала Горшкова, 26). Первенство г. Владивостока по гандболу среди мужчин.
11 ноября пригород г. Владивостока. Командный Кубок г. Владивостока по спортивному ориентированию, эстафета.
11 ноября г. Владивосток, спортзал (Океанский пр-т, 19). Первенство г. Владивостока, среди обучающихся муниципальных образовательных учреждений города Владивостока 2001 г.р. по настольному теннису.
11 ноября г. Череповец. ВК «Северянка» Череповец – ВК «Приморочка» Владивосток. Чемпионат России Высшей лиги «А» по волейболу среди женских команд.
11 ноября — Всемирный день шопинга.
11 ноября — Международный день энергосбережения.
11 ноября — День экономиста в России.
11 ноября — День работника восстановительного поезда в России.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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