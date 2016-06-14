Движение трамваев во Владивостоке восстановлено
Во Владивостоке возобновили движение трамваев, приостановленное утром по причине подтоплений. Специалисты ОАО «Электрический транспорт» продолжают следить за дорожной обстановкой и прочищают, где это возможно, трамвайные пути от мусора, чтобы вода могла уходить в ливневые колодцы.
Как сообщили в администрации Владивостока, до 14.00 во Владивостоке отменены морские прибрежные перевозки. В городе действует штормовое предупреждение. 640 автобусов, семь троллейбусов и два вагона фуникулера работают по графику.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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