Анонс на 12 ноября

12 ноября — День работников Сбербанка России.

12 ноября — День специалиста по безопасности в России.

12 ноября — Синичкин день.

12 ноября — Всемирный день борьбы с пневмонией.

12 ноября г. Череповец. ХК «Северсталь» Череповец – ХК «Адмирал» Владивосток. Чемпионат КХЛ по хоккею сезона 2018/19 гг.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]