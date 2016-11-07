Анонс на 12 ноября
12 ноября — День работников Сбербанка России.
12 ноября — День специалиста по безопасности в России.
12 ноября — Синичкин день.
12 ноября — Всемирный день борьбы с пневмонией.
12 ноября г. Череповец. ХК «Северсталь» Череповец – ХК «Адмирал» Владивосток. Чемпионат КХЛ по хоккею сезона 2018/19 гг.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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