Прокуратура выявила ряд нарушений в содержании косаток и белух в «китовой тюрьме» в бухте Средней

В Генпрокуратуре России рассказали RT о ходе проверки сообщений о возможном вывозе косаток из бухты в Приморье. Об этом "Вести: Приморье" сообщает со ссылкой на rt.com.

Ранее в Гринписе сообщили, что в России готовится незаконная продажа в Китай 13 краснокнижных косаток, а за последние пять лет туда уже было вывезено 15 этих морских млекопитающих.

«В марте текущего года обществами «Белый кит», «Афалина», «Океанариум ДВ» и «Сочинский дельфинарий» внесены изменения в план работ при осуществлении рыболовства в культурно-просветительских целях на 2018 год, которые представили для согласования во Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии и для утверждения в Росрыболовство», — заявили в Генпрокуратуре.

Как отмечается, каждое из юридических лиц указало, что добыча морских млекопитающих будет произведена в целях их адаптации, дрессировки, демонстрации жителям с ведением культурно-просветительской деятельности, а также для поставки в российские и зарубежные зоопарки, цирки, дельфинарии, океанариумы, музеи и выставочные комплексы в культурно-просветительских целях.

«В нарушение требований федерального законодательства руководитель ФГБНУ «ВНИРО» согласовал представленные изменения в планы, а заместитель руководителя Росрыболовства их утвердил», — говорится в сообщении.

Между тем, согласно требованиям федерального законодательства, решение о предоставлении водных биологических ресурсов в пользование для культурно-просветительских целей может быть принято только в отношении заявителей, имеющих оборудование, иные технические средства, недвижимое и движимое имущество, находящиеся на территории Российской Федерации, необходимые для осуществления культурно-просветительской деятельности.

Добыча водных биологических ресурсов в культурно-просветительских целях для дальнейшей их продажи и совершения иных сделок не допускается.

Отмечается, что приказ Федерального агентства по рыболовству от 30.01.2009 №56, согласно которому допускалась выдача разрешения на добычу водных биологических ресурсов в культурно-просветительских целях организациям, не осуществляющим культурно-просветительскую деятельность, а также на добычу водных биоресурсов в целях их дальнейшей реализации в пределах России и за рубежом, был отменён в апреле 2018 года.

В сообщении говорится, что в ходе проверки Владивостокской межрайонной природоохранной прокуратурой условий содержания морских млекопитающих в пункте передержки «Бухта Средняя» в городе Находке Приморского края был выявлен ряд нарушений.

Так, организации «Афалина», «Белый кит», «Океанариум ДВ» и «Сочинский дельфинарий», в частности, не проводят дезинфекцию помещений для подготовки кормов, контейнеров для хранения замороженной рыбопродукции. На территориях предприятий также отсутствуют сооружения, обеспечивающие охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод.

В настоящее время проверка продолжается. По её итогам будет принят комплекс мер прокурорского реагирования, а также будет дана оценка действиям должностных лиц Амурского территориального управления Росрыболовства, незаконно выдавших разрешения на добычу морских млекопитающих.

Коммерческая добыча косаток запрещена с 1982 года с введением моратория Международной китобойной комиссии. Их отлов в России допустим исключительно в учебных и научно-просветительских целях.

При этом дальневосточная плотоядная популяция косатки в 2018 году внесена в Красную книгу Камчатского края.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]