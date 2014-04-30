Власти Приморья предложили компенсировать многодетным семьям расходы на жилье и капремонт

Администрация Приморского края направила законопроект «О социальной поддержке многодетных семей» на рассмотрение депутатам Законодательного Собрания края.

Как сообщили в администрации Приморского края, законопроект предусматривает денежные выплаты, компенсации расходов на оплату ЖКУ и взноса за капитальный ремонт. Важно, что меры социальной поддержки смогут оформить многодетные семьи, имеющие среднедушевой доход ниже двух величин прожиточного минимума. Ранее необходимый доход для получения выплат не превышал величины одного прожиточного минимума.

Величина прожиточного минимума в регионе сегодня составляет для трудоспособного населения 13 218 рублей, для детей – 13 699 рублей. Исходя из того, что самая “маленькая” многодетная семья – это трое детей плюс родители, после принятия нового закона бюджет семьи не должен превышать 135 066 рублей.

В законопроекте предусмотрена компенсационная выплата в размере до 2,5 тысяч рублей на каждого ребенка. Кроме того, расширен перечень расходов на нужды детей, которые можно компенсировать с помощью выплаты, в том числе, расходы на школьно-письменные принадлежности.

По инициативе врио губернатора Олега Кожемяко в новом законе появилась еще одна строка о поддержке многодетных родителей при подготовке детей к школе. Размер ежегодной компенсации расходов на эти цели составит до 5 тысяч рублей на каждого ученика в семье.

Еще одна статья законопроекта предусматривает компенсации жилищных расходов многодетных. Ранее для таких семей действовала 30%-ная компенсация расходов на коммунальные услуги. При принятии данного закона размер компенсации увеличивается до 50%. Также многодетные получают возможность в том же размере – 50% – компенсировать расходы на оплату жилья.

Кроме того, проектом закона фиксируется 100%-ная компенсация расходов на оплату взноса на капитальный ремонт.

Закреплено в новом законе и предоставление мер социальной поддержки многодетных в сфере земельных отношений и налоговых льгот по транспортному налогу в соответствии с краевым законодательством.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]