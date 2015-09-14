Трое жителей Владивостока задержаны по подозрению в убийстве бездомного
Подозреваемые в убийстве бездомного задержаны во Владивостоке
Полицейские задержали троих подозреваемых в убийстве мужчины, чье тело было обнаружено возле жилого дома. Потерпевшего жестоко избили, а затем нанесли множественные ножевые ранения, от которых он скончался.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru, тело 30-летнего бездомного было обнаружено возле подъезда одного из домов на улице Арсеньева местными жителями. Прибывшие на место происшествия стражи порядка начали поиск подозреваемых в преступлении и вскоре задержали двух мужчин и женщину, которые сознались в нападении на погибшего.
Полицейские также обнаружили нож со следами крови, которым и были нанесены смертельные ранения потерпевшему. Всех подозреваемых доставили в отделение для разбирательства, а по факту убийства возбуждено уголовное дело.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
08.06.2018 Во Владивостоке разыскивают троих подозреваемых в убийстве мужчины
-
14.11.2017 Во Владивостоке грабители убили женщину во дворе ее собственного дома
-
21.01.2017 Подозреваемые в жестоком убийстве мужчины задержаны во Владивостоке
-
15.12.2015 Жителя Владивостока убили табуреткой в собственной квартире
-
30.11.2015 Во Владивостоке возле жилого дома убили молодого человека
-
14.09.2015 По факту жестокого убийства мужчины во Владивостоке возбуждено уголовное дело
Добавить комментарий