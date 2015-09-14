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Трое жителей Владивостока задержаны по подозрению в убийстве бездомного

Трое жителей Владивостока задержаны по подозрению в убийстве бездомного

Фото: 112.ua

Подозреваемые в убийстве бездомного задержаны во Владивостоке
 
Полицейские задержали троих подозреваемых в убийстве мужчины, чье тело было обнаружено возле жилого дома. Потерпевшего жестоко избили, а затем нанесли множественные ножевые ранения, от которых он скончался.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru, тело 30-летнего бездомного было обнаружено возле подъезда одного из домов на улице Арсеньева местными жителями. Прибывшие на место происшествия стражи порядка начали поиск подозреваемых в преступлении и вскоре задержали двух мужчин и женщину, которые сознались в нападении на погибшего.

Полицейские также обнаружили нож со следами крови, которым и были нанесены смертельные ранения потерпевшему. Всех подозреваемых доставили в отделение для разбирательства, а по факту убийства возбуждено уголовное дело.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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