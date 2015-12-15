В Приморье осуждена юристка-мошенница
Приговором Ханкайского районного суда жительница г. Уссурийска осуждена за совершение преступлений, предусмотренных ст. 159 УК РФ (мошенничество). Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.
Как установлено в судебном заседании, фигурантка под предлогом оказания юридической помощи заключила гражданами договоры об оказании им юруслуг, не намереваясь выполнять принятые на себя обязательства.
Полученные в рамках этих договоров деньги в размере более 360 тыс. рублей злоумышленница присвоила, распорядилась ими по собственному усмотрению.
Признав подсудимую виновной в совершении указанных преступлений (с учетом приговора, вынесенного в отношении фигурантки ранее), суд назначил ей за содеянное по совокупности преступлений 2 года 5 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Суд также удовлетворил гражданские иски потерпевших о взыскании с осужденной имущественного ущерба, причинённого в результате мошеннических действий.
Приговор в законную силу не вступил.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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