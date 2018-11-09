Грязевой оползень сошел во Владивостоке из-за сильного ливня
Во Владивостоке возле дома по улице Сафонова, 4 сегодня около 9.00 часов сошёл оползень. Грязевой поток засыпал проход для пешеходов. Об этом в редакцию "Вести: Приморье" сообщили жильцы соседнего дома.
По их словам, о происшествии уведомили Управляющую компанию "ПримКомСервис". Последствия схода оползня обещают убрать только завтра, 10 ноября.
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
04.09.2018 Оползень засыпал дорогостоящее авто во Владивостоке (фото)
-
21.08.2016 Во Владивостоке в районе Минного городка на дорогу сошел оползень
-
18.07.2018 Оползень сошел на трассу в центральном Приморье (фото)
-
17.04.2016 На трассу в пригороде Владивостока сошел оползень
-
21.08.2015 Под Находкой грязевой сель заблокировал автотранспортное движение
-
19.03.2016 В Арсеньеве водитель внедорожника устроил пешеходам грязевой душ
Добавить комментарий