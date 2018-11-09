Грязевой оползень сошел во Владивостоке из-за сильного ливня

Во Владивостоке возле дома по улице Сафонова, 4 сегодня около 9.00 часов сошёл оползень. Грязевой поток засыпал проход для пешеходов. Об этом в редакцию "Вести: Приморье" сообщили жильцы соседнего дома.

По их словам, о происшествии уведомили Управляющую компанию "ПримКомСервис". Последствия схода оползня обещают убрать только завтра, 10 ноября.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]