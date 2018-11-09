Более 1000 приморцев стали участниками программы «Здоровье». География — весь Приморский край и даже самые отдаленные его уголки. Накануне в санатории «Амурский залив» состоялся очередной заезд.

Учителя, врачи, общественники, медсестры и журналисты сельских СМИ – санаторий «Амурский залив» принимает дорогих гостей из шести районов Приморья. Это уже двенадцатый в этом году заезд программы «Здоровье» в рамках масштабного проекта «Приморью – достойную жизнь!», который работает на территории края вот уже почти 20 лет.

Виктория Николаева, депутат Государственной Думы РФ: «Программа «Здоровье» живёт. Ежемесячно я нахожусь на территориях и с большой радостью вручаю путёвки в санаторий «Амурский залив». Мы рады за педагогов, за работников здравоохранения, за общественников. И вот сегодня я нахожусь на территории санатория, чтобы встретиться с этими людьми, поговорить - что их тревожит, как идёт их оздоровление».

Здесь – никакого официоза, обстановка как всегда уютная и дружеская. Участники программы смогли за чашкой чая задать все волнующие вопросы куратору программы «Здоровье», депутату Государственной Думы Виктории Николаевой. Обсудили самые насущные проблемы районов и пути решения. Поделились впечатлениями от отдыха, не смутил гостей и большой ремонт, развернувшийся в санатории «Амурский залив».

Валентина Кротова, житель г. Владивостока, о. Русский: «В санатории на данный момент мне очень понравилось. Очень чуткое, такое хорошее отношение к нам, пенсионерам. Внимательные. Персонал вообще обслуживающий чудесный. Питание прекрасное, лучше желать не надо. Ну, и хорошо организованный досуг».

Тамара Иванцова, житель г. Владивостока: «Ой очень хорошо! Это какой-то подарок! Вот честное слово, в жизни кто мне ещё даст такую путёвку. Вот не объяснить. Нас тут трое железнодорожники. Это действительно подарок! Ну, не объясним. Во-первых, такой приём хороший, такое всё обслуживание. Девчонкам, которые нас обслуживают, большое спасибо!».

Ремонтные работы идут полным ходом – старейший санаторий Приморья обретает новую жизнь: современные корпуса, обновленные аллеи и расширенный спектр услуг, теперь «Амурский залив» работает не только в режиме санатория, но и отеля – здесь можно проводить выходные с семьей, останавливаться в деловых поездках и просто отдыхать от городской суеты. Но социальная ответственность остается важной частью работы, здесь, как всегда, продолжат принимать участников социальных программ «Приморью – достойную жизнь». Кстати, в декабре в санатории остановятся маленькие, но не менее почетные гости фестиваля «Юные таланты Приморья».

Виктория Николаева, депутат Государственной Думы РФ: «Третий год мы будем проводить в рамках программы «Приморью — достойную жизнь!» большое мероприятие - «Юные таланты Приморья!». Это те коллективы приедут во Владивосток, которые пройдут отбор в своих муниципальных образованиях. И на арене цирка 8 декабря мы будем встречать наших лучших этого года».

Ежегодно в программах социальной поддержки «Приморью – достойную жизнь» принимают участие более 350 тысяч человек, авторы программы уверены, в следующем году эта цифра увеличится.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]