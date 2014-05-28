Знак за добровольчество учредили в Приморье

Добровольцы края смогут получить награду за свою работу в течение года – знак отличия «Доброволец Приморского края». Соответствующее решение в Год волонтера принял врио губернатора Олег Кожемяко.

Как сообщили в администрации края, кандидатов на награждение будет отбирать специальная конкурсная комиссия. Будет учитываться личный вклад кандидата в развитие добровольческого движения, достижение показателей, участие в мероприятиях и другие критерии. Вручение знаков будет производиться ежегодно с 5 по 31 декабря Губернатором Приморского края.

Для награждения знаком отличия организаторы добровольческой (волонтерской) деятельности подают ходатайство, к которому прикладывают следующие документы:

– сведения о лице, представляемом к награждению знаком;

– согласие на обработку персональных данных;

– материалы об активной добровольческой (волонтерской) деятельности добровольца (волонтера) на территории Приморского края (документы, подтверждающие участие в мероприятиях или оказание помощи и поддержки развитию добровольческого движения: копии благодарственных писем, грамот, личная книжка добровольца (волонтера), фото, видеоролики, упоминания в средствах массовой информации и другие).

Материалы представляются на электронном носителе и в печатном виде. Представленные материалы не возвращаются, за исключением подлинников.

Ходатайства и прилагаемые к нему документы принимаются с 9 по 21 ноября (включительно) по адресу: Владивосток, улица Посьетская, 14, 2 этаж (офис «Молодежь Приморья») в рабочие дни с 10.00 до 19.00 (с 13.00 до 14.00 – перерыв).

По всем вопросам необходимо обращаться в Центр содействия развитию молодежи Приморского края по телефону: 8 (423) 279-17-10.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]