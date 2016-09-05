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Новую школу-интернат для одаренных детей построят в Приморье

Новую школу-интернат для одаренных детей построят в Приморье

Фото: Администрация Приморского края

Во Всероссийском детском центре «Океан» заложили капсулу времени, посвященную строительству школы-интерната для одаренных детей на 200 мест. С этого момента начинается отсчет закладки фундамента будущего здания образовательного учреждения, которое планируется открыть 1 сентября 2021 года, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

Как рассказали в «Океане», здесь будут обучаться талантливые и одаренные дети со всей страны. Его строительство входит в реализацию Федеральной программы развития Всероссийского детского центра «Океан».  

Общая площадь будущего трехэтажного здания, около 7 тысяч квадратных метров, будет разделена на две зоны. В учебном блоке разместится все необходимое для комфортной учебы, в том числе будут созданы условия для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Образовательный процесс в школе-интернате будет рассчитан на 45 дней по трем направлениям: общепредметное, культурное и спортивное. Важно, что методом обучения станет программа либерального образования – учащиеся смогут самостоятельно или с помощью педагога сформировать свой индивидуальный план, состоящий из числа курсов по разным дисциплинам.

«Отбор детей на смены в новой школе будет проводиться по итогам сдачи портфолио и решения олимпиадных задач. Дополнительные баллы при поступлении получат ребята, которые проявили себя на региональных и всероссийских олимпиадах школьников. Кадровое наполнение сотрудников еще находится на стадии обсуждения, но точно известно, что это будет около 100 педагогов, в том числе привлеченные специалисты из Российской академии наук и профессорско-преподавательского состава ведущих вузов страны», – рассказала ди⁠ректор школы-интерната для одаренных детей ВДЦ «Океан» Зоя Соболева.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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