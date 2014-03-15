Спортивно-игровой комплекс открыли в Лучегорске
8 ноября в поселке Лучегорск Пожарского района открылся детский спортивно-игровой комплекс, являющийся частью парка Героев Даманских, где недавно завершили капитальный ремонт мемориального комплекса, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации края.
Для лучегорцев и жителей Пожарского района открытие обновленного парка и новой детской площадки имеют особое значение. В 2019 году муниципалитет отметит юбилейную дату – 50-летие событий на острове Даманский.
«С открытием обновленного парка жизнь жителей Пожарского района и Лучегорска станет более комфортной», – отметил глава муниципалитета Станислав Филатов.
Отметим, новый комплекс включает в себя зону для воркаута, теннисный корт, баскетбольную и волейбольную площадки, беседку для отдыха и игровую зону для самых маленьких.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
19.10.2018 Во Владивостоке в трех дворах установят новые детские площадки
-
31.10.2017 Современный парк с тренажерами и детской площадкой открыли в Спасске-Дальнем
-
24.10.2017 Врио губернатора Приморья почтил память героев Даманских событий
-
02.03.2017 Владимир Миклушевский посетит с рабочим визитом Дальнереченск
-
26.09.2016 Уже на этой неделе во Владивостоке определятся победители конкурса «Мой дворик»
-
15.03.2014 В Приморье почтили память погибших советских воинов во время Даманских событий
Добавить комментарий