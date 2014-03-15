Спортивно-игровой комплекс открыли в Лучегорске

8 ноября в поселке Лучегорск Пожарского района открылся детский спортивно-игровой комплекс, являющийся частью парка Героев Даманских, где недавно завершили капитальный ремонт мемориального комплекса, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Для лучегорцев и жителей Пожарского района открытие обновленного парка и новой детской площадки имеют особое значение. В 2019 году муниципалитет отметит юбилейную дату – 50-летие событий на острове Даманский.

«С открытием обновленного парка жизнь жителей Пожарского района и Лучегорска станет более комфортной», – отметил глава муниципалитета Станислав Филатов.

Отметим, новый комплекс включает в себя зону для воркаута, теннисный корт, баскетбольную и волейбольную площадки, беседку для отдыха и игровую зону для самых маленьких.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]