Временный механизированный мост взамен разрушенного установят в Усть-Соболевке

В селе Усть-Соболевка Тернейского района Приморского края, где в сентябре этого года в результате ливневых дождей был разрушен мост через реку Соболевка, установят временную мостовую конструкцию. Как сообщили в администрации края, Усть-Соболевка – единственный населенный пункт в регионе, транспортное сообщение с которым до сих пор до конца не восстановлено. В период летних и осенних паводков здесь были разрушены два пролета моста через реку Соболевка, в результате проезд в село обеспечен только для грузового транспорта.

Как отметили в администрации Приморья, с подрядчиком заключен контракт на выполнение восстановительных работ, и он обязуется в течение недели-двух установить тяжелый механизированный мост через Соболевку. Временная конструкция, которая позволит открыть движение и для легкового транспорта, уже закуплена и в ближайшее время ее доставят в Тернейский район. Восстановление же капитального моста согласно контракту должно быть завершено в декабре 2019 года.

Отмечено, что в настоящий момент департаментом транспорта и дорожного хозяйства сформирован список объектов, требующих ремонта после летних и осенних паводков, и подсчитан объем федеральных средств, необходимых на проведение ремонтных работ. Соответствующий перечень данных уже согласовали с Росавтодором.

Кроме того, средства на восстановление предусмотрены и в краевом бюджете. Сейчас заключены пять контрактов на проведение работ в муниципалитетах.

Напомним, ранее на одном из совещаний Олег Кожемяко раскритиковал работу дорожников за нерасторопность, особенно в восстановлении повреждений после наводнений. Он поручил предоставить реальные и подробные графики работ по всем проблемным объектам и ускорить работы по каждому из них. Соответствующие меры были приняты, и на данный момент уже выполнен ремонт дороги к горнолыжной базе в Арсеньеве, проведено восстановление дороги Абрамовка–Павловка в Михайловском районе, участков на 91-м километре трассы Находка–Лазо–Ольга–Кавалерово, где было размыто дорожное полотно, и на 46-м километре дороги Лазо–Заповедное в Лазовском районе, где также был размыв. В настоящее время еще идет ремонт в селе Первомайское в Михайловском районе, завершается асфальтирование альтернативного объезда через село Осиновка. Также во всех районах края до наступления отрицательных температур проводится ямочный ремонт.

Кроме того, по поручению Олега Кожемяко дополнительные средства из краевого бюджета направлены на восстановление дорог во Владивостоке. Здесь отремонтировано уже более 10 тысяч квадратных метров дорожного покрытия.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]