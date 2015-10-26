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Нетрезвый школьник повредил четыре автомобиля во Владивостоке

Нетрезвый школьник повредил четыре автомобиля во Владивостоке

Фото: Измени одну жизнь

Полицейские проводят проверку по факту повреждений автомобилей, припаркованных во дворе жилого дома. Виновником происшествия стал несовершеннолетний, который бегал по крышам и капотам машин.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru, поздно вечером в полицию позвонили жильцы одного из домов в Первореченском районе и сообщили о хулигане, который повредил четыре автомобиля. По словам очевидцев, молодой человек бегал по припаркованным машинам в нетрезвом состоянии.

В результате инцидента владельцы авто задержали правонарушителя и передали его прибывшим на место происшествия стражам порядка. Выяснилось, что хулиганом оказался 16-летний местный житель. Молодой человек не смог внятно объяснить причины своего поступка. На его родителей был составлен административный протокол. Теперь им предстоит не только выплатить штраф, но и возместить причиненный сыном ущерб.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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