Нетрезвый школьник повредил четыре автомобиля во Владивостоке
Полицейские проводят проверку по факту повреждений автомобилей, припаркованных во дворе жилого дома. Виновником происшествия стал несовершеннолетний, который бегал по крышам и капотам машин.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru, поздно вечером в полицию позвонили жильцы одного из домов в Первореченском районе и сообщили о хулигане, который повредил четыре автомобиля. По словам очевидцев, молодой человек бегал по припаркованным машинам в нетрезвом состоянии.
В результате инцидента владельцы авто задержали правонарушителя и передали его прибывшим на место происшествия стражам порядка. Выяснилось, что хулиганом оказался 16-летний местный житель. Молодой человек не смог внятно объяснить причины своего поступка. На его родителей был составлен административный протокол. Теперь им предстоит не только выплатить штраф, но и возместить причиненный сыном ущерб.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
15.01.2018 Эвакуатор повредил несколько припаркованных автомобилей во Владивостоке
-
02.02.2017 Житель Владивостока погиб, выпав из окна квартиры на 11 этаже
-
24.12.2016 Во Владивостоке молодой человек под действием наркотиков погиб, выпав из окна квартиры
-
05.11.2016 Молодая пара задохнулась от выхлопных газов автомобиля в гараже во Владивостоке
-
06.07.2016 Во Владивостоке мужчина угнал авто на глазах у инспекторов ДПС
-
26.10.2015 Во Владивостоке 15-летний школьник покончил с собой
Добавить комментарий