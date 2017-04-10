Конституционный суд России рассмотрел обращение Игоря Пушкарева

Конституционный суд (КС) РФ после рассмотрения жалобы бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева, обвиняемого в коррупции, который оспаривал конституционность норм, позволивших перенести рассмотрение его дела из судов Приморья в Тверской суд Москвы, не нашел нарушений в изменении инстанции, проводящей судебное разбирательство. Об этом сообщается в постановлении КС РФ, опубликованном в пятницу.

Пушкарев был задержан в июне 2016 года, в 2017 году его дело было направлено в Тверской суд Москвы. По мнению представителей Генпрокуратуры РФ, проведение в Приморском крае справедливого суда над бывшим градоначальником невозможно. Против переноса выступала сторона защиты - позднее Верховный суд (ВС) России признал направление дела в московский суд законным. Считая свои конституционные права нарушенными, Пушкарев обратился в КС РФ.

"[Нормы закона] не исключают возможность изменения территориальной подсудности уголовного дела в случае, если на территории, подпадающей под юрисдикцию суда, в который поступило данное уголовное дело, сохраняющееся фактическое влияние обвиняемого или одного из нескольких обвиняемых на деятельность государственных и общественных институтов создает угрозу гарантиям объективного и беспристрастного правосудия", - говорится в постановлении.

Как отмечается в постановлении, если влияние обвиняемых может поставить под угрозу объективность рассмотрения дела, решение об изменении подсудности должно приниматься судьей ВС РФ по обращению генпрокурора или его заместителя. При этом должны быть обеспечены гарантии справедливого правосудия. Это "предполагает при выборе суда, в который необходимо передать уголовное дело <…> учет мнения сторон о наличии каких-либо препятствий к передаче дела в определенный суд и соблюдение принципа доступности правосудия". Принятое решение может быть обжаловано.

Отмечается, что законодатель вправе внести изменения в действующий УПК РФ, совершенствующие правила изменения территориальной подсудности уголовных дел при наличии обстоятельств, заставляющих сомневаться в объективности местного суда. "При этом федеральный законодатель <…> вправе предусмотреть и иные способы защиты принципа надлежащего суда <…> в частности рассмотрение уголовного дела тем судом, которому оно подсудно, но на другой территории, или судом другой территориальной юрисдикции, но на той же территории, при соблюдении всех вытекающих из Конституции РФ требований справедливого судебного разбирательства", - говорится в документе.

Игорь Пушкарев, а также его брат Андрей Пушкарев, бывший глава компании "Востокцемент" и бывший директор муниципального предприятия "Дороги Владивостока" обвиняются по статьям о получении взятки, злоупотреблении должностными полномочиями, коммерческом подкупе, пособничестве в получении взятки.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]