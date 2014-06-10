В Приморье по инициативе прокурора уволен врач-хирург, допустивший дефекты оказания медпомощи
В феврале 2018 года врач-хирург отделения КГБУЗ «Партизанская городская больница № 1» был уволен за неоднократное неисполнение без уважительных причин своих трудовых обязанностей. "Вести:Приморье" сообщают об этом со ссылкой на сайт Генпрокуратуры РФ.
Так, результаты служебного расследования и экспертиза качества медицинской помощи, проведенная в январе 2018 года, свидетельствовали о ненадлежащем исполнении хирургом своих должностных обязанностей, выразившиеся в недооценке клинического течения заболевания у больного (невыполнение, несвоевременное или ненадлежащее выполнение необходимых диагностических и лечебных мероприятий, оперативного вмешательства, приведших к ухудшению здоровья пациента).
При этом ранее у него уже имелись два неснятых и непогашенных дисциплинарных взыскания.
Между тем, по исковому заявлению уволенного врача Партизанский городской суд в апреле 2018 года восстановил истца на работе, взыскав с больницы средний заработок за время вынужденного прогула. В обосновании своего решения суд указал, что работодатель пропустил срок давности привлечения работника к дисциплинарной ответственности.
Не согласившись с таким решением суда первой инстанции, прокуратура города обжаловала его в апелляционном порядке.
Судебная коллегия по гражданским делам Приморского краевого суда согласилась с доводами прокурора об отсутствии нарушений процедуры увольнения со стороны работодателя.
Определением апелляционной инстанции решение городского суда отменено, по делу принято новое решение: уволенному, в том числе за ненадлежащее оказание медицинской помощи, врачу-хирургу отказано в восстановлении на работе в ранее занимаемой должности.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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