Экипаж ДПС выручил автоледи на дороге в Приморье

49-летняя жительница Уссурийска поблагодарила сотрудников Госавтоинспекции, оказавших ей помощь на дороге. Автомобилистка рассказала о том, что двигалась по Новоникольскому шоссе, по дороге случилась беда: колесо спустило так, что ехать дальше было просто невозможно. В автомашине не оказалось домкрата. Поняв, что самостоятельно с поломкой ей не справиться, женщина стала просить помощи у водителей проезжающих автомобилей.

Как сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД по Приморья, экипаж дорожно-патрульной службы, заметив голосующую женщину на обочине, остановился, чтобы выяснить, что случилось. Сотрудники отдельного батальона ДПС ГИБДД Алексей Черняк и Андрей Андреев решили помочь автомобилистке, осуществив замену колеса. Полицейские заменили спущенное колесо и порекомендовали женщине ехать до ближайшего шиномонтажного комплекса и быть предельно осторожной за рулем.

В свою очередь автолюбительница выразила огромную признательность полицейским за оказание помощи.

Имея не один десяток лет стажа за рулем, Наталья Колмакова отметила, что каждый день проезжая мимо Новоникольского шоссе не раз встречала Алексея и Андрея на дороге, так как живет недалеко от места несения службы экипажа. «Я всегда относилась к службе ГИБДД положительно. На дороге стараюсь быть внимательной, и считаю, что самое главное - не нарушать правила и уважать других участников дорожного движения», - говорит жительница Уссурийска.

Сделанная очевидцами видеозапись, на которой полицейские осуществляют замену колеса, распространилась в социальных сетях. У многих поступок сотрудников Госавтоинспекции вызвал одобрение.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]